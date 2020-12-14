Son dakika haberi | Yargıtay'dan ilginç 'maske' kararı: Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor...

ADALET BAKANLIĞI HAKLI BULUNDU KARAR BOZULDU



Yargıtay, Elif Nihan İşler'e ceza kesilen Caddede Bolu Valiliğince gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine hükmetti. Valilikçe usulüne uygun afişler ilan edilmiş olması halinde bu kez idari para cezasının tutanak tutulmadan direkt kollukça kesilmiş olması halinde verilen cezanın yine ortadan kaldırılması gerektiğine karar verildi. Yargıtay, Sulh Ceza Hakimliğinin gerekli araştırma ve ilgili kurumlarla yazışma yapmadan, sübjektif değerlendirme ve yanılgılı gerekçelerle, para cezasının iptaline karar verdiğinden bu kararın Adalet Bakanlığının talebi doğrultusunda kanun yararına bozulmasına gerektiğine hükmetti.

KARARA ŞERH DÜŞÜLDÜ: AÇIK BİR DÜZENLEME YOK



Karara muhalif kalan üyelerin karşı oy yazısında ise Anayasa'nın 13. maddesi gereğince temel hak ve özgürlüklere ilişkin tedbirlerin kanunla düzenlenebileceği, ancak maske takma emrine dair kanunlarda üstü örtülü veya açıkça hiçbir düzenlemenin olmadığı vurgulandı. Şerh yazısında, maske takma tedbirinin amacı bakımından kamu yararını bulunduğu ancak, idari işlemin yetki unsuru yönüyle bu emrin sakat olduğu, zımni bir yetkinin varlığı varsayılsa bile açık kanuni dayanaktan yoksunluk sebebi ile bu tedbirin idari para cezasıyla cezalandırılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.