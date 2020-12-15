Ağırlama gideri faturalardan çıktı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklikle temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırarak, faturalara yansıtılmasını engelledi. Geçen hafta gündeme gelen dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğle ilgili değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Başkan Yılmaz, özellikle temsil ağırlama gideri konusunun bazı çevreler tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve konunun siyaset malzemesi haline getirildiğini vurguladı. Başkan Yılmaz, "Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak" ifade lerini kullandı.