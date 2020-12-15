İştiraklerimiz yurtdışında güzel işlere imza atıyor

TÜRK Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, iştirakleri Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'nın sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da çok güzel işlere imza attığını belirterek, "Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için iştiraklerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Önal, Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'nın grup dışı gelirlerinin 2020'nin 3. çeyreğinde yıllık yüzde 60'tan fazla büyüme kaydettiğini aktararak, "Bu gelirlerin konsolide gelirler içerisindeki payı geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 6.5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9'a yükseldi" diye konuştu.Türk Telekom olarak, genç girişimleri desteklemek amacıyla pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Önal, girişimlerle işbirlikleri sayesinde hem müşterilere katma değerli servisler sunduklarını hem de teknoloji girişimlerini hızlandırarak ülke ve sektör için ekonomik fayda üretmeyi hedeflediklerini anlattı. Önal, burada nihai amaçlarının, Türkiye'nin daha çok yerli ve milli teknoloji üretmesini ve bu sayede dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT VENTURES'i tam da bu amaçla 2018 başında kurduk. TT VENTURES ile inovatif teknolojiler üzerine yoğunlaşan girişimleri destekliyoruz. Eğitim alanında ise PİLOT mezunlarımızdan olan oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a yatırım yaptık. Uzaktan eğitime rağbetin artmasıyla abone sayısını 5 milyonun üzerine çıkararak pazarın önemli oyuncularından biri oldu" dedi.