81 İle 81 Millet bahçesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, memleketi Trabzon'a gelerek bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Bulut, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte önce Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanını, ardından ise yıkılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine yapımı süren Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Cumhurbaşkanımızın 81 il'e 81 Millet Bahçesi talimatından yola çıkarak bütün stadyumları Millet Bahçesi'ne çevirdik" dedi.

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Bulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ile 81 Millet Bahçesi talimatından yola çıkarak, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla merkezdeki bütün stadyumları Millet Bahçesine çevirdik. Avni Aker Stadı da nasıl olsun diye tartıştığımız yerlerdi. 31 Mart itibariyle sayın başkanımızın aday olduğu dönemde yaptığımız toplantıda da Vakfıkebir ve Akçaabat Millet Bahçesiyle birlikte toplam 113 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi. Burası 54 bin metrekarelik ilk etaptaki bir Millet Bahçesi. Burayı canlı tutacak insanların ihtiyaçlarını karşılayacak Millet Bahçesinin olmazsa olmazı olan kütüphanesi, kafeteryası, yürüyüş yolları, göletler kısacası Millet Bahçesinde olması gereken bütün üniteler yer alıyor. Tabi ki buranın bir farklılığı var. Trabzonspor'u var. Ona farklılığı oluşturacak o şampiyonluk coşkularının yaşandığı tribünleri anıt tribün olarak tutarak Trabzonspor'un mazisini de yansıtacak zaman tüneliyle birleştirerek bir proje ortaya koyduk. 54 bin metrekarelik projeyi birinci etap olarak değerlendiriyoruz. İnşallah tüm bunlarla birlikte burası tamamlandığı zaman bütün vatandaşlarımız gelip burayı kullanacaklar" dedi.

Başkan Bulut, projenin 1. etabının 1-2 ay içinde kullanıma açılacağını, 2. etabının ise 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.