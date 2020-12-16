İşten çıkarmaya yasağı ile ilgili gelen son açıklamada bu kısıtlamanın süresinin iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Pandemi nedeniyle uygulamaya geçen bu kısıtlama ile ilgili gelişmeler işçi ve işverenler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlamanın ne zaman sona ereceğine ilişkin araştırmalarını gün içerisinde gerçekleştiriyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatılmıştı? İşte detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Salgının işçi ve işveren üzerindeki negatif etkilerini azaltmaya yönelik alınan geçici kararlardan olan fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) alınan karar doğrultusunda iki ay daha uzatılmıştı. Bu kapsamda yıl sonunun da gelmesiyle birlikte bu kısıtın sona ereceği tarih merak konusu haline geldi.