İşten çıkarmaya yasağı ile ilgili gelen son açıklamada bu kısıtlamanın süresinin iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Pandemi nedeniyle uygulamaya geçen bu kısıtlama ile ilgili gelişmeler işçi ve işverenler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlamanın ne zaman sona ereceğine ilişkin araştırmalarını gün içerisinde gerçekleştiriyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatılmıştı? İşte detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Salgının işçi ve işveren üzerindeki negatif etkilerini azaltmaya yönelik alınan geçici kararlardan olan fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) alınan karar doğrultusunda iki ay daha uzatılmıştı. Bu kapsamda yıl sonunun da gelmesiyle birlikte bu kısıtın sona ereceği tarih merak konusu haline geldi.
İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.
Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.