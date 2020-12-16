Tarihi rekora son 1 ay

Konut satışlarında 2019'un rekoru kasımda kırıldı. Koronavirüsün etkisiyle nisan ve mayıs aylarında dip yapan konut satışları, haziran ayında kamu bankalarının konut kredisi faizlerini düşürmesiyle yeniden yükselişe geçti.Yılın ikinci yarısında yaralar sarılırken tüm zamanların rekoruna da adım adım yaklaşıldı. Ülke genelinde 11 ayda yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.5 artış gösterdi, 1 milyon 393 bin kişi ev sahibi oldu.Böylece pandemiye rağmen hem 2018 hem de 2019'daki 12 aylık satışın üzerine çıkıldı. Tüm zamanların rekoru olan ve 1 milyon 409 bin konutun satıldığı 2017 yılındaki rakamın aşılmasına ise 1 ay kaldı. Aralık ayında yaklaşık 16 bin konut satılırsa tüm zamanların en yüksek yıllık satışı gerçekleşecek. Yılı 1.5 milyon konut satışı ile kapatmaya hazırlanan sektör temsilcileri rekorun kesinleştiğini belirtiyor. Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 azalarak 112 bin 483 oldu. Kasımda kredili satışlardaki düşüş dikkat çekti. Türkiye genelinde Kasım 2020'de kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.3 azalış göstererek 24 bin 450 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı ise yüzde 21.7'ye düştü. Bu düşüş de kamu bankalarının düşük faiz kampanyasının sona ermesi ve faizlerin yükselişiyle meydana geldi.Türkiye genelinde sıfır konut satışı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak 36 bin 658 adette kaldı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32.6 oldu. İkinci el satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu. Ocakkasım döneminde sıfır konut satışı 432 bin 842, ikinci el konut satışları 960 bin 493 olarak gerçekleşti.YABANCILARA yapılan konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 artarak 4 bin 962 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2020'de ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 876 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 860 konut ile İran, 434 konut ile Rusya Federasyonu, 203 konut ile Afganistan ve 202 konut ile Kuveyt izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-kasım döneminde ise yıllık bazda yüzde 9.5 azalarak 36 bin 385 adete geriledi.