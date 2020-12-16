Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından sürpriz ziyaret: Türkiye güneş enerjisinde büyük çığır açtı

BAKAN DÖNMEZ: TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİNDE BÜYÜK ÇIĞIR AÇTI

Ziyareti değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir enerjiyi Türkiye'nin önündeki en büyük fırsat pencerelerinden biri olarak görüyoruz. Sadece enerji ihtiyacımızın karşılanması noktasında değil, aynı zamanda enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Yerli ve yabancı yatırımcının yenilenebilir enerjiye, özelde de güneş enerjisine yoğun bir ilgisi olduğunu belirterek Türkiye'nin bu alanda büyük ilerleme sağladığını söyleyen Bakan Dönmez, "Çok değil 7-8 yıl öncesine kadar Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü yokken, bugün 7.500 MW'a yaklaşan bir güneş kurulu gücümüz var. Üstelik bunun büyük bir kısmının lisanssız üretim olması ve Türkiye'nin neredeyse her bölgesine yayılmış olması bu alana olan ilgiyi de gösteriyor. Kendi elektriğini üretmek isteyen fabrikalara, küçük ve orta ölçekteki işletmelere, hanelere, çiftçilerimize, kamu kurumlarına ve daha pek çok sektöre sağladığımız destek ve teşviklerle Türkiye güneş enerjisinde büyük bir çığır açtı. Bu alanda ciddi bir girişimcilik kültürü oluştu. YEKA'larla birlikte başlayan süreçte bütün gayretimiz yenilenebilir enerjide Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak Türkiye'yi enerji teknolojileri ihraç eden bir marka haline getirmek. Yaklaşık 4 ay önce Türkiye'nin ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikasını burada açtık. Fabrikamız ilk etapta 1.000 MW'lık Karapınar GES'in talebini karşılayacak. Ardından yurt içinden ve dış pazarlardan gelen taleplerin karşılanması için üretimini sürdürecek" diye konuştu.