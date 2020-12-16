Türkiye'nin en akıllı yolu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hazır bulunacağı törende, 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde yolunda ikinci kısmın açılmasıyla, ulaşım süresi 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya inecek. Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara- Niğde Otoyolu'nun 152 kilometrelik ikinci kesimindeki (113 kilometre otoyol, 39 kilometre bağlantı yolu) çalışmalar tamamlandı. Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak."Türkiye'nin en akıllı otoyolu" tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.KUZEY Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi de 19 Aralık günü törenle açılacak. Güzergah üzerindeki bağlantı yolları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Proje kapsaamında inşa edilen gidiş ve geliş yolu 4'er şeritten oluşurken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip.