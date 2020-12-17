Yerli e-mail’le kişisel veriler güvende kayıt almak mümkün değil

SON dönemde 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' anlayışı giderek yaygınlaşıyor. Bunun önemli nedenleri var. Bir çok yabancı servis sağlayıcının, verileri Türkiye'de saklamadıklarını söyleyen Uzman Posta Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp Çakıcı, "Bu en temel problemdir ve kullanan kurumların KVKY'ya (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) aykırı bir veri işleyici ve saklayıcı durumuna düşmesine sebep olmaktadır. Kurumlara direkt cezai yaptırımı olan bir problem. Bu servis sağlayıcılardan adli mercilere iletilebilecek veya bir dava durumunda geçerliliği olacak geçmişe dönük kayıt almak da mümkün değil" dedi.E-posta mesajlarının KVKK açısından yurtiçinde bulundurulması gereken veriler sınıfında olduğuna dikkat çeken Gökalp Çakıcı şunları söyledi: "Yerli e-mail sağlayıcıların büyük çoğunluğu ülkemizde servis ürettikleri için bu duruma uygun veri saklamaktadır. Veriye erişim kayıtları ve ilerleyen zamanlarda kurum içi adli durumlar oluştuğunda ilgili kanunlara uygun şekilde kayıt tutuluyor olması yine yerel e-mail sağlayıcıların sağlayacağı önemli ek faydalardandır." Kurumların yerli e-mail servis sağlayıcıyı tercih etmelerinin ciddi faydalar sağladığına işaret eden Çakıcı, "Öncelikle müşteri ile tedarikçinin aynı dili konuşması ihtiyaçların doğru belirlenmesinde, satınalmanın hatasız yapılmasında ve daha sonra oluşacak ürün güncellemelerinde pürüzsüz bir müşteri tecrübesi sağlayacaktır"dedi.