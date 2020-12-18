Elektriğin % 50’sinden fazlası yerli kaynaklardan

SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen Enerji Paneli'nin özel konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan oldu. Etkinliğe online katılan Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye'de 2020 yılı Kasım sonuna kadar kullanılan mevcut elektriğin yüzde 53'ünün yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyledi. Tancan, "Bu oran yıllar bazında dalgalanma gösterebiliyor. Örneğin 2019 yılında bu oran yüzde 62'lerdeydi. Çünkü geçen yıl su kaynağımız daha çoktu. Ama bu yıl da yüzde 50'nin altına inmedik. Türkiye son 2 yıldır elektriğinin yüzde 50'den fazlasını yerli kaynaklarla karşılıyor" diye konuştu.Yenilenebilir enerjinin son yıllarda enerjinin portföyleri içinde daha ağır yer aldığını aktaran Tancan, "Kurulu gücümüzün yarısından fazlası, yüzde 51.2'si yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Önümüzdeki 10 yılda yeni kurulacak olan üretim tesislerinin büyük çoğunluğu da yine yenilenebilir enerjiden oluşacak" ifadelerini kullandı. Akkuyu'da birinci reaktörün yapımının devam ettiğini anlatan Tancan, şunları anlattı: "2023'te bulduğumuz Karadeniz doğalgazını iletilecek hale getireceğiz. Kanuni gemisi de 2021'de sondaj faaliyetlerine katılacak."