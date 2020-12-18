SABAH sektörleri buluşturdu

Türk basınının lider yayını SABAH Gazetesi 35. kuruluş yıldönümünü dev bir etkinlikle kutladı. Gazetenin 35'inci Yaş Sektör Buluşmaları'na Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez video konferansla katıldı. 7 bakan da 2021'e ilişkin kendi sektörleriyle ilgili müjde verdi. Sektör temsilcilerinin katıldığı panellerde ise önümüzdeki yıla ilişkin hedefler masaya yatırıldı. SABAH ve Daily Sabah Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, "35 yılda tüm sektörler için ortak akıl platformu kurulmasına öncülük ettik" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katılım sigortacılığının geliştirilmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin cazip hale getirilmesi konusunda çalışmaların başladığını söylediSABAH gazetesinin sektörlerle buluşmalar etkinliğine video konferansla katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigortacılık sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde sektörü daha da ileri taşımak için adımlar atılacağını belirten Elvan, "Vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) aracılığıyla tasarruf etmelerini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) katılım sigortacılığının geliştirilmesi için de hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, yenilikçi ve dinamik bir düzenleme geliştirilmesi amaçlanıyor. Atılacak adımlarla farklı uygulamaların önü açılıp, ülkemizin katılım sigortacılığı alanında rehber ülke olması hedefleniyor" dedi. Sektörün uluslararası sisteme entegrasyonunu artırmak için yol haritası üzerinde çalıştıklarına da işaret eden Elvan, bu kapsamda, sigorta sözleşmeleri hakkındaki Türkiye Finansal Raporlama Standardı'na uyum çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Sigorta sektörünün Kovid-19 nedeniyle kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya 74 milyon lira tazminat ödediğini anlatan Elvan, sektörde 63 şirketin faaliyet gösterdiğini, aktif toplamının 284 milyar liraya, toplam primlerin 59 milyar liraya ve toplam katılımcı sayısının 12.5 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurulduğu günden itibaren üzerine düşen yükümlülükleri en iyi şekilde karşılamaya çalıştığını belirten Elvan, "Çok güncel bir örnek vereyim. 30 Ekim'de meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan İzmir depremi sonrasında başta DASK olmak üzere sigortacılık sektörümüz seferber oldu. Hasar tespit çalışmaları hızla sonuçlandırılıp, tazminat ödemelerine başlandı. Zorunlu deprem sigortası sahiplerine 170 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. Zorunlu deprem sigortası dışındaki alanlardaysa, sigorta şirketlerimiz 15 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdi. İncelemesi henüz sonuçlanmamış hasarlar içinse, 137 milyon lira karşılık ayrıldı" bilgisini verdi. Elvan, DASK'a benzer şekilde kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından da her yıl çiftçi ve üreticiye önemli tutarda destek sağlandığına dikkati çekti.Özellikle yargı kararlarıyla ortaya çıkan belirsizlikler konusunda sektöre destek vereceklerini belirten Elvan, "Şeffaf, öngörülebilir ve rekabeti güçlendiren bir düzenleme çerçevesi geliştirmek temel önceliklerimizden biri olacak" dedi.Elvan'ın konuşmasının ardından sigortacılık sektörünün paydaşları SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, sigorta sektörünün çok önemli başarılara imza atmış olmasına rağmen, potansiyelinin çok altında prim üretimine sahip olduğunu söyledi. Nebati, "Sektörde çok ciddi boş bir alan var. Milli gelir içindeki payı da oldukça düşük. Türkiye ekonomisi dünyanın 17'nci ekonomisiyken, sigortacılık sektörü 39'uncu sırada. Bu durumda tüketicinin memnun olmaması, altyapının yeterli olmaması ve Müslüman çoğunluğa rağmen katılım sigortacılığının ancak son 20 yılda geliştirilmesi gibi bir takım sebepler var. Katılım sigortacılığı önümüzdeki dönemde büyümeden ziyade çok önemli bir sıçrama yaşayacak. Çünkü bu konuda bir ihtiyaç var, bunu yapacak irade var ve bunu gerçekleştirecek çalışanlar var" dedi. Pandeminin sigortanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Nebati, şunları söyledi: "Kamu tarafında belirlediğimiz 5 hedefin 3'ünü başarıyla tamamladık. İki hedefimiz kaldı, biri finansal sisteminin derinleştirilmesi, yurtiçi tasarruf tabanını genişletilmesi, tasarruf sürecinin artırılması ki bunu Aralık 2021'de tamamlayacağız. Diğeri de katılım finans alanında düzenlemeler."SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen sektörler buluşmasına online katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, SABAH'ın 35. Yaşını kutladı. Bakan Dönmez, "Sabah Gazetesi Türk basınında demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne büyük değerler sundu. Milletin sesi ve vicdanı olan, SABAH Gazetesi'ne, söylenemeyenleri yazan SABAH yazarlarına, haber peşinde koşan muhabirlere ve gazetenin bizlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.