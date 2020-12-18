Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: 2021'de 80 bin konut...

EVDEN BEKLENTİLER DEĞİŞECEK

Yeni bir döneme girildiğini belirten Kurum, "Sektör temsilcilerimizden özel bir ricam var. İnsanımız artık evde uzun zaman geçiriyor, Bu nedenle inşa edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir anlam yüklememiz gerekiyor. Artık vatandaşların yeni talepleri olabilecek.

Daha büyük teraslar, kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi dış mekân kullanımlarına talep artacak" dedi.