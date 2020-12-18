Yatay mimariye talep artıyor

SABAHGazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen 'Gayrimenkul ve Şehircilik' paneline online katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, pandemi sonrası gayrimenkul sektöründe de değişimlerin başladığını belirterek,"Bakanlığımıza ulaşan tekliflere bakıyoruz. Artık az katlı binalar için teklifler geliyor. Sektör de buraya doğru kayıyor. Dikey mimariye olan ilgi azaldı. İnsanlar doğayla iç içe yaşayabileceği gayrimenkullere yöneldi" dedi.Kayseri özelinde bakıldığında şehir merkezinde yüzde 80 nüfus yoğunluğu oluştuğu bilgisini veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç de online katıldığı panelde, "Bu durumu tersine çevirmek için çalışmalarımız sürüyor. Pandemi sürecinde ortaya çıkan HES uygulamasına bakıldığında da çok katlı binaların olduğu yerlerde kırmızı haritaların yoğunlaştığı görülüyor" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'nin ticareti, kültürü ve turizmiyle bir çekim merkezi haline geldiğini belirtti.Koronavirüs sürecinin birçok şeyi değiştirdiğine vurgu yapan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Taleplerin, yönü değişti. Bahçeli, balkonlu binalara talep gelmeye başladı" dedi. Kentsel dönüşümün de çok ciddi bir konu olduğuna vurgu yapan Çetinsaya, şunları söyledi: "SABAH Gazetesi'nin kentsel dönüşüm sürecine 2012'den beri çok büyük destekleri oldu. O dönem yapılan haberlerin ardından süreç daha da hızlandı."Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün de Eminevim hakkında bilgi verdi. Şirketin 1991 yılında otomobil satışı üzerine kurulduğunu belirten Üstün, "Aylık 300 milyon TL'lik ev ve otomobil finansmanı sağlıyoruz. Pandemi sürecinde yüzde 10 büyüdük. Gelecek yılda yüzde 20 büyüme hedefimiz var. İlk olarak yerli ve faizsiz bir sistem olduğu için halk bu sistemi sahiplendi. Kayıtlı 200 bin üyemiz var. Bugüne kadar da 175 bin kişiye ulaşıldı. Ev almak isteyenlere finansman sağlıyoruz" diye konuştu.