TEMSA’dan Avrupa Birliği’nin merkezine otobüs ihracatı

Sabancı Holding – PPF Group çatısı altında faaliyet gösteren TEMSA, İsveç'e yaptığı ilk elektrikli otobüs ihracatının ardından bu kez de Belçika'ya ilk parti teslimatını gerçekleştirdi. TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Özellikle Belçika pazarında TEMSA'nın görünürlüğünü artırmanın ve marka bilinirliğini yukarı çekmenin, BENELUX pazarı açısından yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen hisse devir anlaşmalarıyla Sabancı Holding ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group çatısı altına giren TEMSA, ihracat atağını bu kez de Belçika ile taçlandırıyor. TEMSA, Belçika'nın güneyinde yer alan Wallonie bölgesinin toplu taşıma şirketi Operateur de transport de Wallonie'ya (OTW) 4 adetten oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi.İmzalanan sipariş sözleşmesine göre önümüzdeki nisan ayında 22 adetten oluşan ikinci parti teslimat gerçekleştirilecek.2021 yılının sonuna kadar gelecek devam niteliğindeki siparişler ile Wallonie yollarına çıkacak TEMSA markalı araçların sayısı 40'ı bulmuş olacak.