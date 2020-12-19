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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 60 ticaret uzman yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını bildirdi. , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 15:36 Son Güncelleme: 19.12.2020 15:36 ABONE OL
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 60 ticaret uzman yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını bildirdi. Öte yandan, "https://personel.ticaret.gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, istenilen puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru süresi, 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretinin, başvuru süresinin bitimine kadar yatırılması gerekiyor.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 60 ticaret uzman yardımcısı alınacak
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