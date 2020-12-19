Türkiye Kovid-19 yaralarını en hızlı saracak ülkelerden

Bloomberg,17 önde gelen Gelişmekte Olan Ülke'nin Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma potansiyelini ölçtü. 11 ekonomik kritere göre ölçüm yapan Bloomberg'in listesinde ilk sırada Tayland yer alırken, Türkiye yedinci.Tayland, sağlam rezervleri ve yüksek portföy girişi potansiyeli nedeniyle listenin ilk sırasına otururken, Rusya, güçlü rezervleri ve mali yapısının yanı sıra düşük değerli ruble sayesinde ikinci oldu.Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Şili'yle birlikte yedinci sırayı paylaşırken, mevcut reel efektif döviz kurlarının beş yıllık ortalamalarına göre değerlendirildiğinde, Brezilya, Türkiye, Macaristan ve Malezya'nın değerinin altında olduğuna da vurgu yapıldı. Birçok gelişmekte olan ülkenin salgından sonra hızla toparlanacağının da altı çizilirken, özellikle Asya ülkelerinin hızla yükselen borcun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının dikkatle izlenmesi gerektiği de vurgulandı.Brezilya, artan mali açık ve borç endişeleri nedeniyle geride kalırken, yüksek beklentilerin olduğu düşünüldüğünde Çin'in performansı oldukça düşük puanda kaldı.Özellikle daha fakir ve daha az gelişmiş ülkelerin, küresel aşı dağıtımında geride kalacaklarına dair bir endişe de bulunuyor. 2021 yılı için beklentinin üzerinde bir büyüme yakalayacak ülkeler arasında Malezya, Hindistan, Çin ve Filipinler'in olacağı varsayıldı.