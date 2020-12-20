Son dakika haberler: 2021 asgari ücret zammı ile ilgili kritik detay! Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar, kaç para olacak?

Asgari ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla takip ediliyor. Asgari ücret zammı için ikinci toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Toplantının ardından ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücret zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler neler? Asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantısı ne zaman olacak? İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin ayrıntıları...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 5 PARAMETRE

2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkıyor. Asgari ücret toplantısında, "yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alındı.