Yılbaşı alışverişleri katlandı

31 Aralık Perşembe günü saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz olarak uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gözleri yılbaşı alışverişlerine çevirdi. Bu yıl yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan Türkiye'de alışverişler de kısıtlamalar paralelinde gerçekleşiyor. E-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde özellikle evde geçirilecek zamana paralel olarak yılbaşı ağaçları 3 katlık bir artış kaydederken, sofra ürünleri ve hediyelik eşyada ise yüzde 100'lük bir artış öngörülüyor.Metro Toptancı Market Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, "Yılbaşı nedeniyle belirli ürün ve ürün gruplarına şimdiden ciddi bir talep var. Yılbaşı için ağaç, süs, dekorasyon gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 57'lik bir büyüme gözlemliyoruz. Bu yıl sofra ürünleri, yılbaşı dekorasyon ve hediyelik eşya satışlarımızda yüzde 100'lük artış bekliyoruz. Özellikle pişirme ürünleri kategorisinde normal sezona göre yüzde 50 daha fazla satış gerçekleştiğini gözlemliyoruz" dedi.Meyve suyu, çikolata, kuru meyve, kuruyemiş, hazır patlamış mısır cips, salep, işlenmiş et, kadın parfümü gibi ürünlerin satışlarında da normalin üzerinde satış beklediklerini ifade eden Alkaç, "Bu yılbaşında geçen yıla göre çikolatada ortalama yüzde 50, kuruyemiş, çerez, bisküvi ve keklerde yaklaşık yüzde 15, hazır patlamış mısır cipslerde yaklaşık yüzde 30, işlenmiş ette yaklaşık yüzde 10, kahvaltı dışında tüketilen özel peynirlerde yüzde 17, parfümde ise yaklaşık yüzde 35 oranında artış bekliyoruz. Alışveriş hacminin ise normale göre yüzde 50 artmasını öngörüyoruz" dedi.GİTTİGIDİYOR Pazarlama Direktörü Feyza Dereli ise, genel yılbaşı alışverişinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50'ye varan bir artış yaşanmasını beklediklerini vurguladı. Dereli, "Aralıkın ilk 10 gününde dekorasyon kategorisi satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 oranında artış oldu. Yılbaşı ağaçlarının satışları ise geçen yıla göre 3 kat arttı. Yılbaşı süsleri satışları da yine aynı dönemler karşılaştırıldığında yüzde 23'lük bir artış gösterdi" ifadelerini kullandı. Yılbaşına yönelik satışlarda artış beklediklerini söyleyen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise, "Aralık ayında geçen yıla göre en az yüzde 15 seviyesinde bir büyüme öngörüyoruz" dedi.YILBAŞINDA en fazla tüketilmesi öngörülen kategorilerden biri de atıştırmalık. Mondelez&International'ın yıllık Atıştırmalık Raporu'na göre dünyada her 10 yetişkinden neredeyse 9'u salgın sırasında öncekine kıyasla yüzde 64 oranında daha fazla ya da yüzde 42 ile aynı oranda atıştırmalık tükettiğini ifade eetti. Y kuşağının yüzde 70 ve evden çalışanların yüzde 67 oranında öğünler yerine atıştırmalıkları tercih etmeye daha yatkın olduğunu ortaya koydu. Her 10 kişiden 6'sı, atıştırmalığın pandemi sona erdikten sonra bile "yeni normallerinin" bir parçası olacağını ifade ediyor.