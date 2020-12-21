1.400’e yakın kooperatif açıldı

TİCARET Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını şartlarına karşın yıl içinde birçok proje ve etkinlikle kooperatiflerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla faaliyetler yürütürken, ocak-kasım döneminde açılan kooperatif sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 32 artarak 1.393 oldu. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesini amaçlayan KOOPDES ile faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması amaçlandı. Düzenlenen toplantılar sonrasında desteklenmesi kararlaştırılan 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak gerçekleşti.