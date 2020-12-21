Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Yeni yıla yaklaşılmasıyla beraber hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek, hem de ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler internet üzerinden son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.65
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41