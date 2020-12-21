Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel : Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep vatandaşlar tarafından artmış durumda bulunuyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Biz de haberimizde kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) başta olmak üzere diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını listeledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 15:54 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Yeni yıla yaklaşılmasıyla beraber hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek, hem de ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler internet üzerinden son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.07

İhtiyaç kredisi: 1.98

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

ARKADAŞINA GÖNDER
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA