DASK’ın hasar ödeme gücü 40 milyara çıktı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türk Reasürans'ın yönetiminde kasım ayı itibarıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) hasar ödeme gücünün 40 milyar TL'ye yükseltildiğini belirterek, "DASK, tüm planlarını olası İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yapıyor. Depreme hazır olmak için DASK'ın operasyonel ve finansal gücünü artıracak çalışmalar gerçekleştiriliyor" dedi.Her depremde edindikleri deneyimlerle hizmetlere yenilerini eklemeyi de sürdürdüklerini ifade eden Gürsoy, "İzmir depreminin ardından ilk kez 2 farklı noktada hizmete açtığımız DASK iletişim merkezleri ile hem sahadaki çalışmaların koordinasyonunu sağladık hem de sigortalılarımızın sorularını yanıtladık" dedi. Bu yıl e-devlet üzerinden sundukları hizmetlere yenilerini eklediklerini belirten Gürsoy, "Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sahipleri, artık kendilerine ait deprem hasar dosyalarının durumlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor ve eksik evraklarını direkt sistem üzerinden hasar dosyalarına iletebiliyor. Ayrıca, deprem sonrasında çağrı merkezi, IVR, web sitesi gibi ihbar kanallarının yanında e-devlet üzerinden de hasar ihbar bildiriminde bulunabiliyor. İzmir depreminin ardından da bu kanaldan hasar ihbarı aldık ve sigortalılarımıza kolaylık sağlamış olduk" diye konuştu.SEDDK Başkanı Gürsoy, İzmir'de ve Ege bölgesinde depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide çok ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "30 Ekim verilerine göre, Ege Bölgesi'nde DASK sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesindeydi. Depremden sonraki ilk hafta Ege Bölgesi'nde günlük poliçe üretimi yüzde 118 artış gösterdi. Şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 8 artış ile devam ediyor. Depremin ardından İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 binden 686 bine ve sigortalılık oranı yüzde 61'e yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5 düzeyindeyken, depremden hemen sonra bu oran yüzde 30 seviyelerine kadar yükseldi. Ancak önceki deneyimlerimizden biliyoruz ki her depremden sonra Zorunlu Deprem Sigortası'na olan talep artsa da kısa bir süre sonra deprem öncesindeki seviyelerine iniyor. Biz bu nedenle Türk Reasürans'ın yenilikçi projeleriyle sigortalılık oranını artırmak ve ülkedeki tüm konutları teminat altına almak amacıyla bilinci artırma hedefiyle yapılan çalışmaları takdir ile izliyor ve destekliyoruz."