Ucuz gıda seferberliği

Hükümet, salgınla mücadele süresinde talebin arttığı tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışlarını önlemek, gıda enflasyonu ile mücadele için 2021 yılı yol haritasını hazırladı. Ucuza tüketim seferberliği kapsamında ürün bazında tedbirler alınacak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek. Bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.Gıda enflasyonu ile mücadele çalışmalarını SABAH'a değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz 270 ürünü, Merkez Bankası da bir o kadar ürünü takip ediyor. Gıda Komitesi'nde özellikle bazı ürünler bazında birçok tedbiri konuştuk. Bunun için gerekirse vergiler yeniden düzenlenecek, ihracat kısıtlaması gibi tedbirler alınacak. Üreticimizi sürdürülebilir üretim için koruyacağız, tüketicimizi kollayacağız. Fiyat dalgalanmalarının olmaması gerekiyor" dedi. Bakan Pakdemirli, gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması ve ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler konusunda çalıştıklarını belirtti.Gıdada taklit ve hileli üretime hapis cezası geldiğini anımsatan Bakan Pakdemirli, 'Bir adam zeytinyağı satıyor, ambalajlıyor yarısına ayçiçek yağı koyuyor. Her tondan 15 bin lira para kazanıyor. Ceza nasıl olsa 22 bin lira diyor. 10 tonda yakalanmam yüz tonda yakalanırım diyor. Cezalar ağırlaştı, meslekten men eder hale getirildi. Hileli ürün üreten korkmaya başladı' ifadelerini kullandı.