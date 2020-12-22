65 yaş üstünün elektriği kesilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren bir yönetmelikle 4 adet usul ve esastan oluşan kalite mevzuatı paketini kabul ederken merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliğini de kamuoyu görüşüne açtı. Elekrtikte yeni dönem kararlarına ilişkin açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, görüşe açılan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ni kurul olarak karara bağlayacaklarını söyledi. Burada çok önemli yenilikler getirdiklerini aktaran Yılmaz, "65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirecek" dedi.Vatandaşların artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabileceğini anlatan Yılmaz, geçtiğimiz hafta kabul edilen kalite yönetmeliği ile de elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını vurguladı. Yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeler olacağını belirten Yılmaz, "Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ise ceza verilecek" şeklinde konuştu. ANKARADAĞITIM şirketleri tarafından yeni inşaatların da bir sistem ile takip edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Bir inşaatın bitimi ile elektrik alt yapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projeler hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek" dedi.ELEKTRIK dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar vermesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde dağıtım şirketine başvurması gerektiğini belirten Yılmaz, "Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek" dedi. Başkan Yılmaz iş kazaları ile ilgili olarak ise, "Bu konuda gerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız kalan şirketler; işçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda ağır bir ceza ile karşılaşacak" değerlendirmesini yaptı.