KYK burs paraları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk taksiti ne zaman hesaplara yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ödemelerin yapılacağı o tarihe çevrildi. Kurum tarafından yapılan son açıklamada 11 Aralık tarihine kadar adayların e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerektiği ifade edilmişti. Bu kapsamda öğrenim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla kurumdan burs alacak vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler ödeme tarihleri için bekleyişe geçti…