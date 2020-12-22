KYK burs paraları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk taksiti ne zaman hesaplara yatacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler ödeme tarihleri için bekleyişe geçti…
KYK burs ve kredi başvuru ücretlerinin Ocak ayı içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.
Öte yandan TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR?
KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.
Burs/kredi miktarları
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.