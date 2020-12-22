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paraları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk taksiti ne zaman hesaplara yatacak?

ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı sağlanmakta olan bu ücretin başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde son dakika haberi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar ücretlerin hesaplarına yatacağı o tarihi merak ediyor. 2020 - 2021 KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:07 ABONE OL
KYK burs paraları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk taksiti ne zaman hesaplara yatacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ödemelerin yapılacağı o tarihe çevrildi. Kurum tarafından yapılan son açıklamada 11 Aralık tarihine kadar adayların e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerektiği ifade edilmişti. Bu kapsamda öğrenim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla kurumdan burs alacak vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler ödeme tarihleri için bekleyişe geçti…

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi başvuru ücretlerinin Ocak ayı içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.

Öte yandan TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR?

KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarları

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

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KYK burs paraları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk taksiti ne zaman hesaplara yatacak?
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