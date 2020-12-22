Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

2020 yılının son faiz kararı Naci Ağbal başkanlığındaki TCMB Merkez Bankası tarafından belirlenecek. Yeni Başkanı Naci Ağbal'ın ilk toplantısında son iki yılın en sert faiz artışı yapılmış ve 475 baz puan artışla oran yüzde 15'e çıkarılmıştı. Bu kapsamda binlerce kişi açıklamanın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Buna göre; PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için gerçekleşecek PPK toplantısı ne zaman?
PİYASALARIN GÖZÜ O TOPLANTIDA! TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ARALIK AYI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz ay gerçekleşen TCMB Para Politikası Toplantısı'nda (PPK) faiz arttırımına gidilmişti. Şimdi ise gözler Aralık ayı toplantısına çevrildi. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası 17 Aralık'ta faiz kararını sabit tutmuş, aynı şekilde Rusya Merkez Bankası da 18 Aralık'ta açıkladığı kararında faizlerde değişikliğe gitmemişti…
PPK TOPLANTISI İLE FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 24 Aralık Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK Mİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin tamamına yakını politika faizinde artış olacağını tahmin ederken, beklentilerin medyanı da 150 baz puan oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 21 ekonomistin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.
Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu. Geçen ay ki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar PPK'ya odaklandı!