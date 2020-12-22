Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

2020 yılının son faiz kararı Naci Ağbal başkanlığındaki TCMB Merkez Bankası tarafından belirlenecek. Yeni Başkanı Naci Ağbal'ın ilk toplantısında son iki yılın en sert faiz artışı yapılmış ve 475 baz puan artışla oran yüzde 15'e çıkarılmıştı. Bu kapsamda binlerce kişi açıklamanın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Buna göre; PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için gerçekleşecek PPK toplantısı ne zaman?

PİYASALARIN GÖZÜ O TOPLANTIDA! TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ARALIK AYI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz ay gerçekleşen TCMB Para Politikası Toplantısı'nda (PPK) faiz arttırımına gidilmişti. Şimdi ise gözler Aralık ayı toplantısına çevrildi. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası 17 Aralık'ta faiz kararını sabit tutmuş, aynı şekilde Rusya Merkez Bankası da 18 Aralık'ta açıkladığı kararında faizlerde değişikliğe gitmemişti…