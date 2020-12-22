Tüketiciler dikkat: Önemli 'yılbaşı uyarısı' geldi! Buna sakın kanmayın...

Tüketicilerin arayışlarını fırsat bilen bazı turistik işletme ve acentelerin tüketicilere yönelik "canlı müzikle yılbaşı balosu", "4 gün, 3 gece tatil" gibi ilanlarla müşteri topladığını anlatan Ağaoğlu,"Bu konunun haber olması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelgeye göre, turistik tesis ve otellerde canlı müzikli balo, eğlence, toplantı ve benzeri faaliyetler yasak." dedi.

Ağaoğlu, "Yani bu yılbaşında otel ve konaklama tesislerinin kutlama programı icra etmelerine, eğlence düzenlenmesine kesinlikle izin edilmeyecek. Üstelik saat 22.00'den sonra otellerin restoranlarında veya salonlarında kayıttan dahi müzik yayınlanamayacak." ifadelerini kullandı.