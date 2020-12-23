283 firmaya 9.6 milyon lira fahiş fiyat cezası

HaksızFiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirerek, başta bakliyat, sebzemeyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığını değerlendirdiği 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde denetimler artırıldı. Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve firmaların savunma süreci devam ediyor.Bu kapsamda, bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilip, denetlenen firmalardan savunma alınarak, ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor.Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapılıyor.CERRAHİ maske üretimi alanında faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Rekabet Kurumu'nda Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıya 7 firmanın yetkilisi çevrim içi ortamda katıldı. Küle, soruşturmanın, maske alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde birlikte fiyat artırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açıldığını belirtti. Firma yetkilileri, rakipler arasında iletişim ve haberleşmeyle fiyat artışında bulunmadıklarını savundular. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 6 Ocak 2021'de açıklayacak.