Sigorta prim borcunuz varsa bu fırsatı kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); borçlu işverenlerin ve sigortalıların; 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primlerini, Genel Sağlık Sigortası primlerini, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen İdari Para Cezalarını ve BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklarını yapılandırılıyor. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, 7256 sayılı yapılandırma kanununa ilişkin vatandaşların yapılandırma sürecini iyi takip etmeleri gerektiğini ifade ederek, vatandaşları başvuru tarihlerini kaçırmamaları konusunda uyardı.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Başkan Yılmaz, yapılandırma ile vatandaşların büyük avantajlar elde ettiğini dile getirerek:

"İşveren ve sigortalılarımız gelin başvurun fırsatları kaçırmayın. Borçlarınızı yapılandıralım daha kolay ve esnek ödeme imkânlarıyla avantajlardan yararlanın. Başvurularınızı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz. Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle işveren ve sigortalılarımıza yapılandırma müracaatlarını e-sigorta kanalıyla veya e-devlet yoluyla yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.