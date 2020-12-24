405 milyar dolarlık altın var

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'ın Bilecik-Söğüt maden sahasında altın rezervi bulunduğunu açıklanmasının ardından gözler Türkiye'deki yataklara çevrildi. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın uygulanmasıyla denizlerde doğalgaz aramaları yeni bulunan rezervlerle sonuç verirken, altın gibi değerli madenlerde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 6 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 ton altın rezervinin bulunmasıyla önemli bir adım daha atılmış oldu. Güncel verilere göre, Türkiye'de 18 altın işletmesi üretim yapıyor. 4 projede yatırım aşaması devam ederken, 8 proje ise fizibilite aşamasında... Sektörün değerlendirmelerine göre, 6 bin 500 ton potansiyel altın rezervi var. Bunun şu anda bin 500 tonu çıkarılabileceği ve bunun da değerinin yaklaşık 405 milyar dolar olduğu belirtiliyor.







Türkiye'de bugüne kadar keşfedilen altın yatakları konusunda yer alan bilgilere göre, 15 orta, 18 küçük büyüklükte yatak, 2 tane de dünya klasmanında yatak bulunuyor. Dünya klasmanındaki bu yatakların Erzincan'ın Çöpler köyündeki yatak ile Uşak'taki Kışladağ altın madeni olduğu belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de altın projelerine yerli ve yabancı yatırımcılar, arama ve tesis yatırımlarına yaklaşık 2.5 milyar dolar harcadı. 6 bin 200 kişiye istihdam sağlandı.



ÜRETİM OVACIK'TA BAŞLADI

Türkiye'de altın üretimi 2001'de İzmir-Bergama'da Ovacık altın madeninde başladı. Başlangıçta 1.4 ton/ yıl olan altın üretimi, 2019'da 38 tona kadar yükseldi. 19 yılda altın üretimi 340 tonu buldu. Dün Madencilik Şura Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz"dedi.



YURTDIŞINDA DA ALTIN ARANACAK

Türkiye yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da altın arayışlarını sürdürüyor. Daha önce MTA, Sudan'da bir altın sahasını arama hakkını elde etmişti. Özbekistan'da MTA'nın altın üzerine bir arama ruhsatı var. İki ülkede de süreçler devam ediyor.

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