Bakan Pakdemirli: Ilısu Barajı tam kapasite elektrik üretimine başladı

Sınıfında Dünyanın en büyük gövdesine sahip ve ülkemizin 4. büyük hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te ilk türbinin 19 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yolu ile iştirak ettiği törenle devreye alındığını belirten Bakan Pakdemirli "İlk etapta bu törenle 200 MW kurulu gücündeki türbin üretime başladı" diye konuştu.

7 AYDA YAKLAŞIK 1 MİLYAR 400 MİLYON TL KATKI

23 Aralık 2020 tarihi itibari ile barajda 6 ünitenin tamamının devreye alınarak, tesisin tam kapasite ile enerji üretimine başladığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, bugün itibari ile barajdan 2 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.

YILLIK 2.8 MİLYAR LİRALIK ENERJİ ÜRETİMİ

6 ünitenin tamamının devreye alınmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte barajın ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar TL katkı sağlayacağının altını çizen Pakdemirli "Toplam kurulu gücü 1 200 MW olan 6 adet santral ile yılda ortalama 4.120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Proje üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 000 dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 Milyar 168 Milyon KWh enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 Milyar TL ilave gelir artışı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 135 metre, maksimum göl hacmi 10,625 milyar m3 olan Ilısu Barajı, 24 milyon m3 gövde hacmi ile Atatürk Barajından sonra ülkemizin 2. büyük barajıdır. Ayrıca, Ilısu Barajı Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada 1. sırada yer almaktadır