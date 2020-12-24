MİTSO bir 'imkansız'ı daha başardı

Böylece Milas zeytinyağının AB coğrafi işareti, aynı tarihten geçerli olmak üzere kesinleşmiş oldu. AB'nin Milas zeytinyağına coğrafi işaret verilmesini onaylamasıyla birlikte Milas zeytinyağı AB'den coğrafi işaret almış ilk ve tek Türk zeytinyağı,Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısı ve Aydın kestanesinden sonra beşinci ürün olarak tescil edildi.



MİTSO YİNE BİR "İMKANSIZ"I BAŞARDI!

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, "Biz Milas zeytinyağına coğrafi işaret almak için yola çıktığımızda, başlangıçta hiç kimse bize inanmadı. Fakat biz Milas zeytinyağının kalitesine ve kendi azmimize güvenerek yola çıktık. Sonuçta başardık. Bu başarı, aslında sadece MİTSO'nun değil tüm Türk zeytinyağı sektörünündür. Başta Milaslı zeytinyağı üreticileri olmak üzere tüm Türkiye'deki zeytinyağı üreticilerinindir. Adeta bir imkansızı başardık. Fakat şimdi bunun gururunu yaşıyoruz. MİTSO, Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret alan ilk ve şimdilik tek Türk zeytinyağı olarak, Türk zeytinyağının kalitesini AB düzeyinde de, dünya ölçeğinde de tescillendirmiştir. Başta AB pazarı olmak üzere artık Milas zeytinyağının ve Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır" diye konuştu.