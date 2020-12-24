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Turizmcileri rahatlatan karar

Çevre ve , turistik tesisler ve deniz turizmi tesislerinin ecrimisil borçlarını da 1 yıl erteledi

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Turizmcileri rahatlatan karar
KAMU arazileri üzerindeki turistik tesisler ve deniz turizmi tesislerinin borçları da 1 yıl ertelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tebliğiyle, kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil ödemelerini kapsayan toplam 925 milyon TL'lik alacak başvuru şartı aranmaksızın bir yıl süreyle ötelenmiş oldu.

ÇARKI DÖNDÜRÜR
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, sektörde belediye belgeliler dahil 1 milyon 900 bini aşkın yatağın olduğunu belirterek, "Kira, tahsis, irtifak hakkı, ecrimisil ödemelerinin ötelenmesinden yaklaşık 350 bin yatak faydalanacak" dedi.

CAN SUYU OLDU
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da, sektörün çok zor bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde sağlanan desteklerin sektör için can suyu olduğunu söyledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Gerek KGF kredisi, gerek kısa çalışma ödeneği gerekse kira, ecrimisil, tahsis gibi ödemelerinin ötelenmesi gibi destekler sektörümüze ilaç oldu" dedi.

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Turizmcileri rahatlatan karar
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