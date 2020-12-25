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haberi | Bakan Varank yeni destek programını duyurdu: Milyonlarca lira hibe verilecek...

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi. Varank, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında "Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:33 Son Güncelleme: 25.12.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Varank yeni destek programını duyurdu: Milyonlarca lira hibe verilecek...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı." açıklamasında bulundu.

458 MİLYON TL KAYNAĞI İSTANBUL'UMUZA TAHSİS EDİYORUZ

Bakan Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi. Varank, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programıyla ilgili "Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Bakan Varank yeni destek programını duyurdu: Milyonlarca lira hibe verilecek...
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