Son dakika haberi | Bakan Varank yeni destek programını duyurdu: Milyonlarca lira hibe verilecek...

458 MİLYON TL KAYNAĞI İSTANBUL'UMUZA TAHSİS EDİYORUZ

Bakan Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi. Varank, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programıyla ilgili "Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz." ifadelerini kullandı.