Uber’e erişim engeli kaldırıldı

İSTİNAF mahkemesi, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi. Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, istinaf mahkemesinin aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulduğu belirtildi. Açıklamada, "Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek" denildi. Uber Global Sözcüsü, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız" dedi. Uber Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Türkiye'deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Birlikte güzel bir geleceğe..." denildi.