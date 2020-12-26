BETA Kimya pandemiye rağmen yatırım ve üretimde hız kesmedi

Ar-Ge yatırımlarını bir önceki yıla göre yüzde 12 artırarak, Apel ve Mitreapel markaları altındaki ürün yelpazesini de genişletmeye devam eden BETA Kimya A.Ş., 2020 yılında tamamen yerli know-how ile geliştirdiği 20 yeni ürünü sektöre kazandırdı. Dünya çapında beş kıtaya yayılan geniş ihracat ağına 10 ülke daha ekleyen ve ihracat yaptığı ülke sayısını 75'e yükselten şirket, 2021 yılında ise yüzde 50 büyüme hedefliyor.Türkiye'nin en köklü ve yenilikçi şirketleri arasında yer alan BETA Kimya A.Ş., sektöre değer katan yeni yatırımlarla yüksek katma değer üretmeye devam ediyor. 2020 yılında, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen üretime ara vermeyen şirket, Ar-Ge ve inovasyondan aldığı güç ile hem iç pazar hem de ihracattaki yükselişini sürdürmeyi başardı. 315 milyon TL'lik yatırım bedeline sahip yeni entegre üretim tesisi BETA Kimya GEBKİM Kampüsü'nü 2021 yılının Eylül ayında faaliyete almaya hazırlanan şirket, stratejik sektörlere hitap eden 5 yeni ürün kategorisine daha adım atacak.Pandemi koşullarının getirdiği tüm zorluklara rağmen 2020 hedeflerine ulaştıklarını belirten BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, "2020 yılına başlarken gündemimizde yeni entegre üretim tesisi yatırımımız, Ar-Ge projelerimiz, farklı sektörlere hitap eden inovatif ürünler ve elbette ihracat ağımıza eklenecek yeni pazar hedeflerimiz vardı. Ancak beklenmedik şekilde ortaya çıkan, insan hayatı ile ekonomiyi ve ticareti aynı anda tehdit eden Covid-19 pandemisiyle karşı karşıya kaldık. Ancak 34 yıldır olduğu gibi biz yine Türkiye için üretmeye devam ettik. Karamsarlığa kapılmadık ve yeni normal şartlara hızla adapte olduk. Elbette insan hayatı birinci önceliğimiz oldu ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak tüm ofis içi iş disiplinlerimizi hibrit ve dijital platformlara taşıdık. Bu sayede, üretimde dahi dönüşümlü çalışma modelini uygulayarak çarkların dönmesini sağladık" diye konuştu.