E-ticarette “Son Pazar” kuruluyor: PttAVM Türkiye’nin indirim gününü ilan etti

Şirketler tarafından yapılan indirimlerin gerçekliği ürünün 27 aralık pazar gününde satışa sunulacağı fiyat ve daha önce satışta olduğu fiyat kıyaslanarak teyit edilecek. "Efsane indirim" propagandası yapan ancak indirim yapmayan şirketlere böylece göz açtırılmayacak.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, tüketiciye yönelik bu tür etkinliklerin tüm dünyada "Black Friday, Efsane Cuma" gibi isimlerle her yıl kasım ayında düzenlendiğini hatırlatarak, "Ülkemizin kendine özgü indirim gününün olmasını arzuladık ve her yılın son pazar gününü Türkiye'nin Pazarı olarak ilan ettik. Bu uygulamayı her yıl devam ettireceğiz" dedi.Pandemi önlemleri çerçevesinde yılbaşı süresince uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağı, yılbaşı alışverişini de şekillendiriyor. Bir süredir hafta sonları AVM'lerin de kapalı olması nedeniyle e-ticaret alışverişine olan ilginin çok fazla artış gösterdiğini belirten Çevikoğlu, indirim günlerinde yeni bir sürece öncülük edeceklerini belirterek, şunları söyledi:"Yılbaşında 'Pijama, Terlik, Televizyon: PTT' diye adlandırılan ama pandemiye kadar nostalji olarak kalan kutlama şekli bu yılbaşında tüm evlerde yaşanacak. Yani bu yıl herkes yılbaşında PTT olacak. Bu yüzden bu sene yılbaşı hazırlığı ve kutlamaları pandemi nedeniyle geçtiğimiz senelere göre daha farklı ilerliyor. Bir süredir hafta sonu AVM'lerin kapalı olması, yılbaşında dört günlük sürenin evde geçirilecek olması tüketicileri evde aile arasında kutlama hazırlıklarına yöneltti. Biz de hem tüketiciler evde yılbaşı kutlama hazırlıklarına yönelik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilsin hem de yeni bir akıma öncülük edebilmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıyoruz.Tüketiciye yönelik indirim etkinlikleri tüm dünyada "Black Friday, Efsane Cuma" gibi isimlerle organize ediliyor ancak, bu organizasyonları ülkemize özgü yapabiliriz. PTT olarak her yılın son Pazar gününü indirim günleri ilan ediyoruz. Bu kapsamda tüketicileri yüzde 25'ten yüzde 80'e varan indirimlerle buluşturacağımız uygulamamız 4 gün boyunca sürecek ve her yıl yapılacak. Vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla başlattığımız günler uygulanacak indirimler ise denetimimizde olacak. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."