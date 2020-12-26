Kimya pandemi sonrasına hazır

Türk kimya sektörü, 16 alt sektörüyle birlikte ülke sanayisine yön veren tüm üretim alanlarına hammadde veya yarı mamul veren lokomotif bir sektör. Sektörün pandemi sonrası hazırlıklarını İKMİB Başkanı Adil Pelister anlattı: "Sektörümüz, 2019 yılında yaptığı 20,6 milyar dolarlık ihracat ile bugün Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 11.44'ünü gerçekleştiren kimya sektörümüz, 2020'nin 11 aylık döneminde de Türkiye ihracatından yüzde 11,80 pay almayı başardı. Bu pozitif tablo, sektörümüzün pandemi sürecinde dahi çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. 2020 yılına, çok olumlu bir başlangıç yapmış ve sektör ihracat hedefimizi 22 milyar dolar olarak belirlemiştik. Ancak Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması ve Mart 2020'den itibaren ülkemizde de görülmesi üzerine beklenmedik bir değişim yaşadık. Covid-19 küresel salgını, lojistik başta olmak üzere önce ticaret kanallarını etkilemeye başladı. Daha sonra üretimden tüketime bütün ekonomik zinciri olumsuz etkiledi. Küresel ölçekli şekilde hammadde, yarı mamul ve enerji sıkıntısı baş göstermeye başladı. Çünkü üretim hattı kırılınca üretimde kullanılan enerji ihtiyacı ve ardından lojistik ve taşımacılıkta kullanılan enerji ihtiyacı azaldı.Pandeminin ilk aylarında ülkemizdeki acil ihtiyaçların karşılanması amacı ile kimyevi maddelerin ihracatına kısıtlama getirilmişti. Bu kısıtlamaların kaldırılmasında da önemli bir katkımız oldu."