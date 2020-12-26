Sigarada ÖTV düştü zam yok

Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu. Bu kararın ardından üretici firmaların da zam yapmaması bekleniyor. Ocak-Haziran 2021 dönemi için bu ürünlerde yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncellemenin de uygulanmaması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 4 indirildi.Oranı düşürülen ürünlerdeki asgari maktu vergi tutarı 0.4883 lira, maktu vergi tutarı da 0.4851 lirada sabit tutuldu. Bu nedenle, Ocak-Haziran 2021 dönemi için vergi oranı indirilen tütün ürünlerinde uygulanan asgari ve maktu vergi tutarlarında, yılbaşında Yİ-ÜFE'deki artışa göre yapılan otomatik güncelleme de olmayacak.