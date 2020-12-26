Son dakika haberi... Dönüşüme giren ev sahibine 200 bin liralık kredi

Hükümet, 6.7 milyon riskli yapının bir an önce dönüşmesi için yeni bir hamle daha yaptı. Yılda 300 bin konutun dönüşümünü hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli evlerde yaşayan vatandaşa sağlanan faiz destekli kredinin üst limitinin artacağı müjdesini verdi. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut anlayışıyla; düşük faizle, belki TÜFE'ye endeksli uzun vadeli ödemeli, yerinde dönüşüm sağlayacağız" dedi. Bakanlığın riskli yapı ve alanda yer alan evlerin dönüşümü kapsamında faiz desteği sağladığı 'Kentsel Dönüşüm Kredisi'nde' üst limiti 125 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkaracak bir çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, "İnşallah bunu 200 bin liraya çıkaracağız. Bugün 200-250 bin liraya hemen hemen bir ev yapılabilecek konumda. Dolayısıyla 200 bin lirasını uygun şartlarda kredi verecek hale getirecek adımı attık. Hazine ve Maliye Bakanı'mızla yaptığımız görüşme çerçevesinde çıkarmış olacağız" değerlendirmesini yaptı.Bakanlık, mevcutta bankalarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde kentsel dönüşüm kredisi kullanacak vatandaşlara konutta yıllık yüzde 4 faiz desteği sağlarken, 120 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkânı da sunuyor.Arnavutluk'a TOKİ eliyle yapılacak hibe konutların temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, "Özellikle ada bazlı yapılaşmayı ve yatay mimariyi esas alan projeleri hibe desteklerimizle, kredi faiz indirimleriyle, altyapı yatırımlarımızla, yeri geldiğinde projeleri bizzat hazırlayarak, uzun vadeli ödeme kolaylıkları sağlayarak, hatta belediyelerin borçlarını erteleyerek belediyelerimizin yanında oluyoruz. Türkiye genelinde toplamda 4 milyar 370 milyon TL kira yardımı yaptık. Hak sahiplerine 145 milyon TL kredi faiz desteği verdik. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi harç ve ücretlerden muafiyet de sağladık, sağlıyoruz. Toplam 15.5 milyar TL kaynak kullandık" şeklinde konuştu.Türkiye'de yaklaşık 6.7 milyon riskli konut olduğunu söyleyen Bakan Kurum, 2021'de bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüme başlayacaklarını da söyledi.İstanbul Fikirtepe'de yaklaşık 10 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm sürecinde birçok proje müteahhitlerin finansal problemleri nedeniyle yarım kaldı. Bu projeler için geçtiğimiz ay müjde verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'ni tüm altyapılarıyla beraber yatırım değeri 5 milyar lira olan 15 bin konutun inşasına başlıyoruz. Emlak Konut GYO projelerin yeni tasarımı için çalışmalara başladı. Tek elden bir proje çalışması yapılacak ve inşaatlar etap etap tamamlanacak" diye konuştu.Bakan Kurum, Salda Gölü düzenlemesi çerçevesinde yapılan ahşap ünitelerin gölün 500-600 metre uzağında olduğunu, gölün kıyısıyla ilgisi bulunmadığını, daha önce yapılan ve yıkılacak yapılardan daha uzakta olduğunu ifade etti. Kurum, alanda otel ve villa olmadığını vurguladı.Pandemi ve iklim değişikliğinin etkisiyle konutta tercihlerin değiştiğine işaret eden Bakan Kurum, "İnsan ve doğa merkezli projelerin geliştirilmesi öne çıkacak. İnsanlar çevre sertifikası olan evleri tercih edecek. Geri dönüşümden oluşmuş parke, boya, kapı öne çıkacak. Teras, balkon ve bahçe daha önemli hale gelirken insanlar küçük de olsa ailesi için tarım yapacağı alanlar talep edecek" dedi.İstanbul'un yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, "Şehirlere üniversite, hastane, iş imkânı gidince İstanbul'a göç yavaşlıyor. Bizim hedefimiz bu" dedi. Kırsala dönmek isteyenler için Anadolu'da Tarımköy ve ahır projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Kurum, "45 projede 7 bin Tarımköy yapımını tamamladık. Elazığ'da bin 515, Malatya'da 654 Tarımköy tipi konut ve ahır projesi çalışmalarını yürütüyoruz" diye konuştu.