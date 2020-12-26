Tekstilde girişimcilik yarışında zafer kadınların

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) rekor başvuru alan girişimcilik programı Techxtile Start-Up Challenge'da ödüller sahiplerini buldu. 13 projenin yarıştığı finalde bireysel kategoride birinciliği Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi isimli projesi ile Duygu Yılmaz kazanırken, kurumsal kategoride Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske projesi ile Polyteks Ar-Ge Merkezi ipi göğüsledi. Bu yıl ilk kez kadın girişimciler için verilen ödüle ise Wearebasics isimli projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış sahip oldu.İki gün süren etkinliğin ilk günü çeşitli oturumlara sahne oldu. İlk olarak Skype Kurucusu ve Girişim Yatırımcısı Jonas Kjellberg, "Girişimcilik ve Kazanan Bir Satış Kültürü Yaratmak" konulu sunumunda Skype'in kuruluş öyküsüyle birlikte hayatından kesitler anlattı. Ardından InStyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader'in yaptığı "Gelecek: Sürdürülebilirlik" başlıklı panelde Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç, Sürdürülebilir Yaşam Bloggerı Gamze Biran Yenigün , H&M Avrupa Bölgesi Üretim Ofisleri Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik , Barrus Baş Tasarımcısı Neslişah Yılmaz deneyimlerini izleyicilerle paylaştılar.