Dijital para yılın ikinci yarısında test edilecek

Merkez Bankası 2021 yılına iyimser bir tabloyla girerken, fiyat istikrarı için Anadolu'ya açılıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, dijital parayla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ağbal, "Dijital parada bir Ar-Ge projesi başlatıldı. 2021 yılının ikinci yarısında ise pilot testlere başlamayı hedefliyoruz" dedi. Anadolu'da vatandaşın ayağına giderek fiyat istikrarının önemini anlatacaklarını aktaran Ağbal, taksit ötelemeleriyle birlikte tahsili geciken alacakların oranının yüzde 4 seviyesine gerilediğini, gelecek yıl da çok yüksek düzeylere çıkmayacağını söyledi. Ağbal, Merkez Bankası'nın yeni yıldan itibaren gecikmeli akan swap işlemlerini günlük vermeye başlayacağını açıkladı.Toplumun Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirilmesi yönünde haklı ve doğru bir talepte bulunduğunu belirten Ağbal, "Döviz biriktireceksek bu şeffaf, önceden ilan edilen program dâhilinde olacak" dedi. Bankanın kârının yüzde 10'unun ihtiyat akçesine ayrılacağını anlatan Ağbal, ekonomide olumlu sonuçlar ortaya çıktıkça, ekonomideki aktörlerin geleceğe dair beklentilerinin olumluya dönüşeceğini kaydetti.