SON DAKİKA HABER: 2021 AGİ zammı ile ilgili flaş gelişme! İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu

Milyonların beklediği asgari ücret zammı bugün belli oldu. Asgari ücretin belli olması ile birlikte, işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olarak tanımlanan AGİ 2021'de belli oldu. Aralık ayının başından bu güne kadar komisyon tarafından gerçekleşen görüşmeler sonucunda yeni zammın kararı bugün Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Selçuk, Ocak ayı ile uygulanmaya başlayacak yeni asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu belirtti. Peki, 2021 AGİ zammı ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dâhil mi? İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu
Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ zammı da araştırma konusu haline geldi. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık göstere bu ücret geçtiğimiz sene bekar bir işçi için 220 TL 73 kuruşken bu yılki asgari ücret zammı ile ne kadar oldu merak ediliyor…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU
Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.
Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.
İŞTE 2021 AGİ TABLOSU
AGİ NASIL HESAPLANIR?
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
Üçüncü çocuk için %10'u
Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.
Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.
İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.
Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.
Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.