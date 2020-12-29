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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: 2021 Emekli Ocak zammı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?

: 2021 Ocak zammı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin geçtiğimiz gün belli olmasının ardından gözler emekliye yapılacak zam miktarına çevrildi. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zamda en önemli etken rakamları oluyor. Şu ana kadar ise 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:10 ABONE OL
SON DAKİKA: 2021 Emekli Ocak zammı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşları geçtiğimiz gün belli olurken, gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Belirtilen tarihe sayılı günler kala, emekli maaş tahminleri de merak konusu oldu. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.

Memur emeklileri ise yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 36 liraya çıkacak.

En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.

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SON DAKİKA: 2021 Emekli Ocak zammı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?
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