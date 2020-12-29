SON DAKİKA: 2021 Emekli Ocak zammı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşları geçtiğimiz gün belli olurken, gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Belirtilen tarihe sayılı günler kala, emekli maaş tahminleri de merak konusu oldu. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak