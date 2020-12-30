% 50’sinden fazlası yerli kaynaklardan sağlanıyor

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen Enerji Paneli'nin özel konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan oldu. Etkinliğe online katılan Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye'de 2020 yılı Kasım sonuna kadar kullanılan mevcut elektriğin yüzde 53'ünün yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyledi. Tancan, "Bu yıllar bazında dalgalanma gösterebiliyor. Örneğin 2019 yılında bu oran yüzde 62'lerdeydi. Çünkü geçen yıl su kaynağımız daha çoktu. Ama bu yıl da yüzde 50'nin altına inmedik. Türkiye son 2 yıldır elektriğinin yüzde 50'den fazlasını yerli kaynaklarla karşılıyor" diye konuştu.Yenilenebilir enerjinin son yıllarda portföyleri içinde daha ağır yer aldığını aktaran Tancan, "Kurulu gücümüzün yarısından fazlası, yüzde 51.2'si yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Önümüzdeki 10 yılda yeni kurulacak olan üretim tesislerinin büyük çoğunluğu da yine yenilenebilir enerjiden oluşacak. Planlamalarımız da bu yönde şekilleniyor" ifadelerini kullandı. Elektriği üretirken kullanılan ürünlerin de yerli olmasına dikkat ettiklerini belirten Tancan, YEKA projelerinin bu şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Akkuyu'da birinci reaktörün yapımının devam ettiğini anlatan Tancan, şunları anlattı: "Sadece yenilenebilir enerjiyle elektrik talebinin karşılanması mümkün değil. Dünyada elektriğin yüzde 11'i nükleer santrallerden üretiliyor. Bu nedenle bizim de hayata geçirdiğimiz Akkuyu Santralini'nin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı planlıyoruz." Karadeniz gazı için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatan Tancan, "2023'te doğalgazın dağıtımına başlayacağız. Şu anda kuyu çalışmamız devam ediyor. Kanuni Gemisi de 2021'de sondaj faaliyetlerine katılacak" dedi.Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen sektörler buluşmasına online katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetenin 35. yaşını kutladı. Bakan Dönmez, "Sabah Gazetesi Türk basınında demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne büyük değerler sundu. Milletin sesi ve vicdanı olan SABAH Gazetesi'ne, söylenemeyenleri yazan SABAH yazarlarına, haber peşinde koşan muhabirlere ve gazetenin bizlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.