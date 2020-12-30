10 bin ek istihdam sağladık

Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, 2020'de pandemide artan müşteri talebini karşılamak ve çalışanların iş yükünü azaltmak için toplam 10 bin yeni işe alım sağladıklarını söyledi. "2020 yılında müşterilerimize kesintisiz hizmet sağladık. Yaşadığımız tüm güçlükler ve anlık değişen koşullara karşın yatırımlarımızı kesintisiz sürdürdüğümüz bir yıl oldu" diyen Tort, bu süreçte, hem fiziki mağazalarda hem de online kanallarda güçlü olmanın önemini tekrar gördüklerini söyledi. Tort, şöyle devam etti: "2020'de online kanallarımıza yaptığımız yatırımlar ve pandemi şartlarına hızla adapte olabilme yeteneğimizle satışlarımızda önemli bir ivme sağladık. E-ticaret kanallarımızdaki 3 yıllık hedefimizi 1 yılda tamamlayarak 3 kat artırdık. Migros Hemen müşteri sayımız ise geçen yıla göre 7 kat arttı. Money Kart üye sayımız 13.5 milyona ulaşırken, son 1 yılda 1 milyon yeni üyeyi Money Kart ailesine kattık. Ayrıca, fiziksel mağazacılığa olan yatırımlarımız hız kesmeden sürerken, yıl içinde açtığımız 184 yeni mağaza ile 81 ildeki mağaza sayımız 2 bin 300'ü aştı. 2020 yılı, finansal anlamda da önemli başarılar elde ettiğimiz bir yıl oldu. E-ticaret kanalları ve fiziki mağazalarımıza yaptığımız yoğun yatırımlar devam ederken, bilançomuzdaki euro borç miktarını da çok önemli bir oranda azaltmayı başardık." Türkiye'nin en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamulleri satan perakendecisi olduklarının altını çizen Tort, "Ciromuzun yüzde 77'si tarıma dayalı ürünlerden oluşuyor. Üretimde kalite ve verimi artırmak üzere, çiftçilerimizin tarlalarına Vodafone Dijital Tarım İstasyonları kurmaya başladık. Bu istasyonlar, enerji ve su gibi giderleri kontrol altına alıyor. Bu da meyve sebze fiyatlarında uzun süreli stabilizasyon etkisi yaratıyor" dedi.Otomatik sipariş sistemi gibi dijital altyapılarla meyve sebzede fazla stoklamadan doğan kayıpları önlediklerinin altını çizen Tort, "Tarım Kredi Kooperatifleriyle olan işbirliğimizi iki katına çıkararak 100 milyon TL'lik alım yaptık. Ziraat Bankası ile işbirliği gerçekleştirdik. Meyve sebzede düşük fiyatlama ve stabilizasyon için önemli katkılar sağlayacak bu işbirliği kapsamında tarımın sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.