10 milyon vatandaşın desteğine zam

Asgari ücretteki yüzde 20.55'lik artış, koruma kalkanı kapsamında işe dönüş, ilave istihdam desteği, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı alan yaklaşık 10 milyon vatandaşın doğrudan cebine yansıyacak. İşe dönüş ve ilave istihdama teşvik 272 liralık artışla 1.596 liraya çıkarken, normalleşme desteği 1.326 lira oldu. Bugüne kadar 3.5 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinde üst tavan da yükseliyor. İşsizlik ödeneği gelecek yıl mayıs ayından itibaren brüt 1.441 lira, net de 1.420 lira olacak.Kısa çalışma ödeneğinde bağlanan gün, işçinin önceki 12 aydaki ortalama brüt maaşı esas alınıyor. Asgari ücretin yüzde 150'sinin üzerinde artış yapılamıyor. Asgari ücretteki artışla kısa çalışma ödeneğinde tavan artacak. Toplam 2.5 milyon çalışanın yararlandığı nakdi ücret desteği günlük belirlendiği için asgari ücretteki artış doğrudan yansımayacak. Ancak, yeni yılda nakdi ücret desteğinde de yasal bir düzenleme yapılarak artışa gidilmesi öngörülüyor. Geçen yıl brüt 4.414 lira, net 4,381 lira olan kısa çalışma ödeneğinin tavanı yeni yılda brüt 5.366 liraya, net olarak da 5,325 liraya çıkacak.İşsizlik ödeneği işten çıkarıldıktan sonra son 4 aylık brüt gelir baz alınarak veriliyor. Bu nedenle yeni yıldaki asgari ücret artışı işsizlik maaşlarına nisan ayı itibarıyla etki edecek. İşsizlik ödeneği gelecek yıl mayıs ayından itibaren brüt 1.441 lira, net de 1.420 lira olacak. İşsizlik ödeneği tavanı bu yıl brüt 2.354 lira, net olarak da 2.335 lira olarak uygulandı. Gelecek yıl ise bu tavan brüt 2.862 lira, net 2.840 lira olacak.İŞE dönüş ve prim desteği için başvuru süresi yarın doluyor. İŞKUR'a başvurular sürerken, eski işyerinden olumsuz yanıt alanlar e-devlet üzerinden "Geçici İşgücü Desteği Başvurusu" formunu doldurarak talepte bulunabilecek. İşe dönüş desteği kabul edilmeyenlere de geçici işgücü desteği verilecek. Bu destek de asgari ücret üzerinden yükseliyor. İşe dönüş, ilave istihdama prim teşviki tutarı bu yıl 1.324 lira uygulanırken, zamla birlikte çalışan başına 1.596 lira ödenecek.CUMHURBAŞKANI yetkisini kullandığı takdirde yeni yıldan itibaren işe dönüş desteği ile eski işverenince işe dönüş başvurusu kabul edilmeyenlere yapılacak geçici işgücü desteği artacak. Ödemeler yeni asgari ücret üzerinden yapılacak. Asgari ücretteki artış yansıtılırsa ücretsiz izin desteği aylık 1.431 lira, ücretsiz izin desteği de 1.420 lira olacakİŞKUR'A başvurular sürerken, şartları uyanlardan herhangi bir evrak talep edilmeyecek, başvurular sadece e-devlet üzerinden alınacak. Bu destekten yararlanabilmek için sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alınmaması, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, ücret garanti fonundan yararlanılmaması gerekiyor. Koşulları uygun olanların 31 Aralık gecesine kadar başvurularını yapmaları zorunlu bulunuyor.KISA çalışma ödeneğinin ardından yaşama geçirilen ve 3 milyon kişinin yararlandığı normalleşme desteği de artıyor. İşçilerini ücretsiz izne ayırmak zorunda kalan işyerlerinde uygulanan bu destek kapsamında işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyeceği primlerden 1.103 lira mahsuplaşma yapılıyor. Prim desteği tutarı 1.329 liraya çıktı. Bu destek için normal çalışma düzenine geçen çalışanın kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması gerekiyor.