Bu yıl % 50 büyüdük

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, pandemi sürecinin yatırımcıyı çok düşündürür bir hale getirdiğini, bu süreçte, mobilya sektörünün öncü gruplarından olmanın avantajını hissettiklerini söyledi. "Özellikle yurtdışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek kadar bir büyüme ivmesi yakaladık" diyen Doğan, Doğtaş markasıyla İngiltere, Özbekistan, Karadağ gibi farklı lokasyonlarda mağazalar açtıklarını, inşaat alanında faaliyet gösteren Doğyap'ın ise Senegal'de gerçekleşecek bir projenin ilk adımlarını attığını söyledi. 2020'i yüzde 50 büyümeyle kapattıklarının altını çizen Doğan, "Bu yılın bize öğrettiği, zorlukları fırsata çevirmenin önemi oldu. Hizmet verdiğimiz 4 sektörde 2021'de büyümeye devam etmeyi, mobilyada daha fazla müşteriyi mağazalarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde de 2021 kendimize büyüme hedefi koyduğumuz bir yıl. Enerji sektöründe Biotrend Enerji markamızın hakla arz çalışmalarını başlattık" ifadelerini kullandı.