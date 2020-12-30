Elimize geçen parayla fabrika kuracağız

2020'de pandeminin tüm sektörlerde iş yapış biçimlerini değiştirdiğini belirten Sanko Holding Kurucu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2021'e daha umutlu baktıklarını söyledi. Yıllardır iş yaşamında yer alan bir iş insanı olarak birçok kriz gördüğünü hepsinin geçtiğini söyleyen Konukoğlu, şunları anlattı: "Elbet bu da geçecek, 2021 yılı için daha pozitifim. Böyle de olmak zorundayız, olumsuz düşünmenin kimseye faydası yok. Türkiye çok büyük bir ülke. Önümüz de çok açık. Ülkemize ve ülkemizin geleceğine güveniyoruz."Artık her sektörde kendi kendine yeten bir ülke olmak için çalışması gerektiğini söyleyen Konukoğlu, "Çünkü gördüğünüz gibi savunma sanayisinde kendimize yeten bir ülke olmanın büyük faydasını görüyoruz. Birçok ülke bizimle en ufak bir şeyde ters düştüğünde hemen ambargo silahını kullanıyor. Kendi kendimize yeten bir ülke olduğumuzda bu tehditlerin hiçbir önemi kalmayacak" diye konuştu. Konukoğlu bu noktada iş insanlarına da büyük sorumluluklar düştüğünü anlattı.Yatırımdan, üretimden asla vazgeçmediğini söyleyen Abdulkadir Konukoğlu, "Bu zor yılda bile yatırım yapmaya devam ettik. Çünkü bizim gibi sanayiciler işlerinin sürekliliği için yatırım yapmak zorundadır. Özellikle yenileme yatırımlarından taviz vermemiz söz konusu olamaz" dedi. Bu yıl için planladıkları yatırımların yüzde 95 gibi önemli bir kısmını realize ettiklerini anlatan Konukoğlu, şöyle devam etti: "Bu bizim için gerçekten vazgeçilmez bir durumdur. Elimize para geçerse biz hemen bir üretim tesisi kurarız. Sanayicilik süreklilik ister. Çünkü biz 'patron tesisini yenilemezse, tesis patronunu yeniler' düşüncesiyle eğitildik. Tesisini yenilemeyen yatırım yapmayan patron zarar eder. Bu nedenle önümüzdeki yıl da ara vermeden yatırıma devam edeceğiz."Sıfırdan yatırımın ise 2021'in ikinci yarısından itibaren daha fazla konuşulmaya başlanacağını söyleyen Abdulkadir Konukoğlu, "Herkes şu anda sağlığını korumaya çalışıyor. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Ancak aşının uygulanmaya başlamasıyla alınan sonuçlar ekonomide de moralleri yükseltecek. Morali yükselen iş insanları yeniden yatırımı konuşmaya başlayacak. Bizim için de özellikle enerji sektöründeki yatırımlarımız gündemimizde olacak. Şu anda yatırım yapmaya kalksanız dahi yurtdışından makine getirmek ayrı bir sıkıntı. Aklımızda yeni yatırımlar var" diye konuştu.Aşının insanlığın yanı sıra ekonomiye de umut olduğunu ifade eden duayen sanayici Abdulkadir Konukoğlu, "Elbette sonuçlarının görülmeye başlamasıyla işler değişecek. Çünkü şimdi insanlar moralsiz. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Aşıyla birlikte alınacak olumlu sonuçlar, iş dünyasını harekete geçirecektir" dedi. Sağlıkla ilgili sürecin iş dünyasının yakın takibinde olduğunu belirten Konukoğlu, "Elbette bu günler geçecek, moralsiz değiliz. Önümüz açık" dedi.