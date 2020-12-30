Emeklilik ve hayat % 41 büyüdü

Emeklilik ve hayat sigortaları herhalde 2020 için herkesin aklından çıkarmadığı iki branş olarak dikkat çekti. Hayat sigortası branşında ekim ayı itibarıyla prim üretimi 12.2 milyar TL olarak gerçekleşti ve geçen yıla göre yüzde 41 oranında büyüdü. Kredi hayat ve işsizlik sigortalarındaki artış, sektördeki büyümenin temel nedeni oldu. Kredi bağlantılı hayat ve işsizlik sigortası prim üretimi geçen yıla göre yıllık bazda yüzde 46 oranında büyüme gösterdi. Pandemi döneminde sağlıklı olmak ve kendini güvence altında hissetmek her şeyden önemli hale geldi. Gelecekteki belirsiz günler için hayat sigortası ürünlerine talep arttı. Ekonomik açıdan zor geçen bu dönemde, 4 Aralık 2020 tarihli verilere göre otomatik katılım dahil bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı yüzde 5 oranında artarak 13,5 milyonu aştı. Fon büyüklüğü ise yüzde 32 büyüme göstererek 168 milyar TL'ye ulaştı. Fon büyüklüğünün artmasında katılımcı sayısındaki artış ve fonlarda bulunan varlıklardaki değer artışı etkili oldu. Rakamlar, pandemi döneminde hem birikim yapanların sayısının arttığını hem de daha yüksek tutarda birikim yapıldığını gösteriyor.Emeklilik yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisi enflasyonun oldukça üzerinde seyretti. Getiriler 30 Kasım 2020 itibarıyla yüzde 30.92 seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 14.03 oldu. BES'ten emekli olanların sayısı da 135 bin kişiyi aştı.AvivaSA, Türkiye'nin yaşlanmaya hazırlığına rehber olmak ve toplumda bulunan yaşlanma algısını pozitife dönüştürmek hedefiyle hayata geçirdiği "Her Yaşta" Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesinin bir adımı olan "Yaşı Yok" farkındalık kampanyasına başladı. Firma, bu farkındalık kampanyasıyla, toplumda yerleşen kalıpları kırarak, insanların yapabileceklerinin, hayallerinin yaşla sınırlı olmadığını, yaşın hayatı kısıtlamaması gerektiğini anlatıyor. 2020'nin başından beri yaş ayrımcılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hem kurum içinde hem de sosyal mecralarda konuyu ele aldıklarını belirten AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, "Yaşı Yok farkındalık kampanyamız ile genç, yaşlı, çocuk fark etmeden yaygın bir şekilde yapılan yaş ayrımcılığıyla ilgili tabuları yıkmak istiyoruz. Aslında dilimize yerleşmiş deyimlerde, atasözlerinde bile yaş ayrımcılığı yapıyoruz. Çocuk aklı işte derken aslında çocuklarımızın düşüncelerini görmezden geliyor, onların yaratıcılıklarına ve dolayısıyla fikirlerinin önüne engel koyuyoruz. 'Ununu elemiş, eleğini asmış' diyerek büyüklerimizin kendilerini işlevsiz, vasıfsız hissetmelerine neden olabiliyor, onları adeta toplumdan soyutluyoruz. 'Bir ayağı çukurda' deyip sanki yaş alan herkesin bir köşede oturup hiçbir şey yapmadan beklemesi gerektiğini düşündürüyoruz. Oysa hayatta yapabileceklerimizin sınırı yok. Çünkü eğer istersek, hayatta başarabileceklerimizin bir yaşı yok diyoruz" şeklinde konuştu.