Emlak vergisi ve MTV 1 Ocak’ta değişiyor

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi dilimleri, emlak, motorlu taşıt vergisi, harçlar, cezalar, mobil abonelik, engelli araçlarında ÖTV muafiyeti tutarları açıklandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak uygulanacak. Buna göre, en düşük MTV 109, en yüksek ise 50 bin 107 lira oldu. Cep telefonu aboneliğinden alınan maktu vergi 86 lira olurken, emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar yüzde 4.55 oranında artırıldı. ÖTV'siz engelli taşıt aracında limit 330 bin liraya çıktı. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek tebliğe göre milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni vergi oranları, muafiyet durumuna ilişkin başlıklar şöyle: 2021'e ait emlak değer vergileri bu yılın vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4.55) kadar artırılarak hesaplanacak. Değerli konut vergisine esas tutar da yüzde 4.555 oranında artırılarak 5.22 milyon TL olarak belirlendi.Maaşını sabit ücretten almayan sigortalılar ile memurun gelirini etkileyecek, işletmelerin, ücretlilerin 2021 yılı gelir vergisi tarife dilimi de belirlendi. En düşük dilim olan yüzde 15'lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artırılarak 24 bin liraya yükseldi. Yüzde 20'lik dilime tabi gelirin sınırı 49 bin liradan 53 bin liraya çıktı. Her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 534 bin lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 97 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 129 lira, katma değer vergisi beyannamesinde 64 lira uygulanacak.Gelecek yıl en düşük MTV 109 lira en yüksek de 50 bin 107 lira oldu. Her yıl ödenen bu vergi ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki defa yatırılıyor. Otomobil motor silindir hacmi, değeri ve yaşına göre taşıtların yıllık vergi tutarı şöyle: 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021'deki motorlu taşıt vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1.051 ile 1.261 lira arasında değişecek. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1.301 santimetreküp ile 1.600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1.830 lira ile 2.197 lira arasında olacak. 4.001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.Yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227 lira, 1 yıl sürelilerde 332 lira, 2 yıl sürelilerde 542 lira, 3 yıllıklar için 770 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.085 lira oldu. A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira, bu tutar B sınıfı harçlarında da 820 lira oldu. Öte yandan yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2.006 liraya çıktı. Konsoloslukların gelecek yıl yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarları hesaplamasında dolar kuru 7.88 lira olarak tespit edildi.